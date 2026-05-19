  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Mateh Yehuda
  4. Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem

Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem

Mateh Yehuda, Israël
depuis
$2,74M
;
17
Laisser une demande
ID: 36727
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 19/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Mateh Yehuda

À propos du complexe

Projet Pastorale Jérusalem Découvrez le Luxe au Cœur de Jérusalem. Situé à Kiriat Yovel, ce projet immobilier d'exception vous offre l'opportunité de vivre dans une résidence haut de gamme alliant confort et modernité. Composée d'appartements de 2 à 5 pièces, cette nouvelle réalisation est un véritable joyau de l'immobilier. Emplacement Idéal . Profitez d'un accès facile aux transports publics, avec le tramway à deux pas, et explorez les attractions de la ville : seulement 8 minutes du Shouk Mahane Yehuda et 15 minutes de la célèbre Mamila et de la vieille ville. Caractéristiques du Projet Vues panoramiques sur la forêt d’Ein Kerem ,venez visiter les plus grands musées de Jérusalem. Parking souterrain sécurisé avec portail électrique. Revêtement extérieur en pierre authentique de Jérusalem. Lobby élégant meublé avec des matériaux de luxe. Fenêtres à double vitrage avec cadre en aluminium. 3 ascenseurs de luxe , y compris ascenseurs de shabbat. Espaces de divertissement variés, jardin paysager, bibliothèque, billard et grande synagogue. Salon privé haut de gamme. Espace réservé pour les Souccot. Caractéristiques des Appartements : Système de maison intelligente pour une gestion optimale de l'électricité. Cuisine haut de gamme de marques reconnues. Robinetterie mitigeur dans toutes les pièces. Dallage en porcelaine de granit 100/100. Meubles de salle de bain inclus. Climatisation Inverter VRF pour un confort maximal. Prises de gaz, d'eau et d'électricité sur le balcon principal. Accessoires électriques modernes et esthétiques. Toilettes suspendues. Venez découvrir un nouveau standard de vie à Jérusalem !

Localisation sur la carte

Mateh Yehuda, Israël
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Produit rare : balcon souccah, vue ouverte et étage élevé à jérusalem - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$1,27M
Quartier résidentiel Investissement rare en centre-ville
Raanana, Israël
depuis
$2,89M
Quartier résidentiel Central. 2 terrasses. proche commerces
Raanana, Israël
depuis
$4,87M
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Bat Yam, Israël
depuis
$5,73M
Quartier résidentiel Bonne affaire 5 pièces barnea immeuble récent
Ascalon, Israël
depuis
$646,720
Vous regardez
Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Mateh Yehuda, Israël
depuis
$2,74M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Appartement à vendre - haneviim - jérusalem
Quartier résidentiel Appartement à vendre - haneviim - jérusalem
Quartier résidentiel Appartement à vendre - haneviim - jérusalem
Quartier résidentiel Appartement à vendre - haneviim - jérusalem
Quartier résidentiel Appartement à vendre - haneviim - jérusalem
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement à vendre - haneviim - jérusalem
Quartier résidentiel Appartement à vendre - haneviim - jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$2,92M
Dans un immeuble neuf avec ascenseur et ascenseur de Shabbat, appartement de 5 pièces très lumineux au 3ᵉ étage. L'appartement comprend 4 chambres, un grand salon spacieux ouvrant sur un agréable balcon avec vue dégagée, ainsi que deux balcons souccah d'environ 10 m² chacun. L'appartement …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Un projet résidentiel unique qui redéfinit l'essence même de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor d'ashkelon.
Quartier résidentiel Un projet résidentiel unique qui redéfinit l'essence même de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor d'ashkelon.
Quartier résidentiel Un projet résidentiel unique qui redéfinit l'essence même de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor d'ashkelon.
Quartier résidentiel Un projet résidentiel unique qui redéfinit l'essence même de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor d'ashkelon.
Quartier résidentiel Un projet résidentiel unique qui redéfinit l'essence même de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor d'ashkelon.
Afficher tout Quartier résidentiel Un projet résidentiel unique qui redéfinit l'essence même de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor d'ashkelon.
Quartier résidentiel Un projet résidentiel unique qui redéfinit l'essence même de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor d'ashkelon.
Ascalon, Israël
depuis
$670,800
Un projet résidentiel unique qui redéfinit l'essence même de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor d'Ashkelon. Quatre immeubles de 9 étages et 102 appartements de 3, 4 et 5 pièces, des rez-de-jardin, des penthouses et des mini-penthouses. Tous les appartements sont soig…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Quartier résidentiel Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Quartier résidentiel Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Quartier résidentiel Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Quartier résidentiel Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Quartier résidentiel Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Jérusalem, Israël
depuis
$2,41M
Magnifique maison mitoyenne de plain-pied 5 pièces comme neuve ! Entrée privée de la rue, 4 orientations, environ 165m² brut, immense jardin très verdoyant tout autour de la maison, grand salon spacieux, cuisine américaine équipée, très belles prestations, suite parentale avec dressing et sa…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller