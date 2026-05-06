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Quartier résidentiel À vendre – charmant 2 piÈces | tel-aviv – rue dizengoff

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,27M
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5
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ID: 35972
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Yodfat, 2

À propos du complexe

Idéalement situé au cœur de Tel-Aviv, sur la prestigieuse rue Dizengoff, à l'intersection des rues Jabotinsky et Bazel, l'un des secteurs les plus prisés de la ville, réputé pour ses cafés, ses boutiques et son atmosphère unique. Appartement dans un immeuble récemment rénové dans le cadre du projet TAMA 38, 2 pièces, 51 m² Balcon : 6 m² donnant sur l'arrière, au calme 6ᵉ étage avec ascenseur Avec chambre de sécurité (Mamad) Un bien rare qui allie emplacement central, calme et prestations modernes. Nouveau prix : 3 750 000 ₪

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Tel-Aviv, Israël
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