  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Netanya
  4. Quartier résidentiel Projet neuf proche kikar

Quartier résidentiel Projet neuf proche kikar

Netanya, Israël
depuis
$6,45M
;
4
Laisser une demande
ID: 36694
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 18/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Moshe Smilansky, 40

À propos du complexe

Projet Smilansky Netanya Situation du projet Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Commercialisation en Pré Vente En plein centre ville de Netanya emplacement très recherché Proche des commences,synagogue,gan et face au parc de Jérusalem Situé a moins de 5 minutes a pieds du kikar Le projet est réalisé par un des plus connu des constructeurs de Netanya Caractéristiques de l’appartement Carrelage dans toute la maison 80x80 Climatisation centralisée Meuble de salle de bain de qualité Robinetterie de marque Grohe Porte intérieures de qualité Cuisine personnalisable Stores électriques Nous vous proposons des appartements 4 pièces 107m2 plus 61 m2 de terrasse Orientation Nord-est terrasse souccah Au 1 étage 4 pièces 115 m2 plus 22m2 de terrasse Orientation Sud-Est 5 pièces de 116 m2 plus 22 m2 de terrasse Orientation Sud-ouest 5 pièces de 129 m2 plus 22 m2 de terrasse Orientetion Nord Ouest Début travaux Juin 2026 Durée des travaux 42 mois Projet neuf netanya a ne pas manmquer

Localisation sur la carte

Netanya, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Shimon peres - 4 piÈces dans nouveau quartier
Nahariya, Israël
depuis
$632,700
Quartier résidentiel À vendre – tel aviv, rue ranak – À deux pas de la plage gordon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,88M
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Ashdod, Israël
depuis
$1,16M
Quartier résidentiel Projet neuf proche kikar
Netanya, Israël
depuis
$3,99M
Quartier résidentiel Nouveau projet à katamon jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,80M
Vous regardez
Quartier résidentiel Projet neuf proche kikar
Netanya, Israël
depuis
$6,45M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Affaire exceptionnelle ! grand appartement familial de 5 pièces rénové à hadera dans le quartier du park !
Quartier résidentiel Affaire exceptionnelle ! grand appartement familial de 5 pièces rénové à hadera dans le quartier du park !
Quartier résidentiel Affaire exceptionnelle ! grand appartement familial de 5 pièces rénové à hadera dans le quartier du park !
Quartier résidentiel Affaire exceptionnelle ! grand appartement familial de 5 pièces rénové à hadera dans le quartier du park !
Quartier résidentiel Affaire exceptionnelle ! grand appartement familial de 5 pièces rénové à hadera dans le quartier du park !
Afficher tout Quartier résidentiel Affaire exceptionnelle ! grand appartement familial de 5 pièces rénové à hadera dans le quartier du park !
Quartier résidentiel Affaire exceptionnelle ! grand appartement familial de 5 pièces rénové à hadera dans le quartier du park !
Hadera, Israël
depuis
$783,180
BZH RE/MAX Hadera by Rachel Benguigui présente en exclusivité un superbe appartement de 5 pièces, au calme et lumineux dans un bel immeuble en pierre de taille ! Caractéristiques : - Grand appartement rénové de 5 pièces de 120 m² - Cuisine agréable - Salon confortable avec belle baie vitrée…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord
Quartier résidentiel Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord
Tel-Aviv, Israël
depuis
$10,20M
Un magnifique penthouse au cœur de la plus belle avenue de Tel Aviv, Boulevard Nordau, dans le vieux nord. Un projet de qualité signé exclusivement par le Groupe RAYK. 123 m² de surface habitable. Une rare terrasse ensoleillée de 23 m² idéale pour recevoir. Un toit-terrasse privé de 55 m² av…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Vous rêvez d'une maison neuve, de haut standing, sans travaux et parfaite pour votre famille ? bh, la voici !
Quartier résidentiel Vous rêvez d'une maison neuve, de haut standing, sans travaux et parfaite pour votre famille ? bh, la voici !
Quartier résidentiel Vous rêvez d'une maison neuve, de haut standing, sans travaux et parfaite pour votre famille ? bh, la voici !
Quartier résidentiel Vous rêvez d'une maison neuve, de haut standing, sans travaux et parfaite pour votre famille ? bh, la voici !
Quartier résidentiel Vous rêvez d'une maison neuve, de haut standing, sans travaux et parfaite pour votre famille ? bh, la voici !
Afficher tout Quartier résidentiel Vous rêvez d'une maison neuve, de haut standing, sans travaux et parfaite pour votre famille ? bh, la voici !
Quartier résidentiel Vous rêvez d'une maison neuve, de haut standing, sans travaux et parfaite pour votre famille ? bh, la voici !
Hadera, Israël
depuis
$4,59M
BZH Nouvelle exclusivité, dans la catégorie « COLLECTION » du Département francophone de RE/MAX Hadera ✨ Vous rêvez d'une maison neuve, de haut standing, sans travaux et parfaite pour votre famille ? BH, la voici ! ✨ Maison de 6 pièces (165 m²) ✨ Maison comme neuve – seulement 3 ans ! ✨ Si…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller