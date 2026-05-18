  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer
  4. Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar

Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar

Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
depuis
$3,36M
;
5
Laisser une demande
ID: 36674
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 18/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Village
    Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer

À propos du complexe

Projet Momento netanya Situation du projet Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Vous recherchez un projet neuf netanya Ce magnifique projet est fait pour vous Projet Momento est un complexe de luxe associant habitation et boutique le tout stratégiquement situé à  moins de 3 minutes à pied du célèbre kikar et 4 minute de la plage Dans une des rue les plus convoitée de la ville Le constructeur Avraham Amram dont la réputation n’est plus à faire a déjà réaliser plusieurs projets sur Hadera ,Zichon Yaacov ,Eilat et dans d autres villes d’Israel Caractéristiques du projet Le projet Momento comprend différents type d’appartements allant du 3 pièces au 5 pièces ainsi que des penthouses avec jacuzzi privatif Revêtement extérieur dernière génération L immeuble sera doté d un double lobby avec une tres belle hauteur sous plafond de 6 mètres aménagé et conçu par l architecte 3 ascenseurs dont un chabbatique place de parking souterrain Livraison dans 3 ans Mai 2026 Garantie bancaire Caractéristiques de l’appartement Carrelage dans toute la maison 80x80 Climatisation centralisée dernière génération Meuble de salle de bain de qualité Robinetterie de marque Grohe Porte intérieures de qualité Cuisine personnalisable Stores électriques dans toutes la maison Appartement pièces de 104 m2 +15m2 de terrasse Appartement 4 pièces de 106 m2 + 19m2 de terrasse Appartement 5 pièces de 132 m2+ 20 m2 de terrasse

Localisation sur la carte

Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Bat Yam, Israël
depuis
$5,88M
Quartier résidentiel Projet netanya centre ville
Netanya, Israël
depuis
$3,43M
Quartier résidentiel 3 pièces neuf dans un immeuble historique proche mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,20M
Quartier résidentiel Projet nat 600 netanya
Netanya, Israël
depuis
$6,08M
Quartier résidentiel Appartement à rénover avec très grand potentiel
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,71M
Vous regardez
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
depuis
$3,36M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Grand 5 pièces avec balcon à rénover proche mer
Quartier résidentiel Grand 5 pièces avec balcon à rénover proche mer
Quartier résidentiel Grand 5 pièces avec balcon à rénover proche mer
Quartier résidentiel Grand 5 pièces avec balcon à rénover proche mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,22M
Petite rue calme proche de Ben Yehuda et Bugrashov. Immeuble bien entretenu. 1er étage élevé - appartement sur rue. 134m² à rénover avec 2 entrées. Possibilité de faire 2 unités. Énorme potentiel. 48 500 shekels/m². Affaire à saisir
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement à louer à jérusalem
Quartier résidentiel Appartement à louer à jérusalem
Quartier résidentiel Appartement à louer à jérusalem
Quartier résidentiel Appartement à louer à jérusalem
Quartier résidentiel Appartement à louer à jérusalem
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement à louer à jérusalem
Quartier résidentiel Appartement à louer à jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$4,788
Herzog 21 Kiryat Shmuel, début de Rehavia 6e étage Ascenseur Appartement de 3 pièces Salle de bain avec douche Balcon avec vue imprenable Toit privé avec cuisine extérieure, jacuzzi et vue spectaculaire Pièce sécurisée (Mamad) Entièrement meublé Design architectural
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Exceptionnel. luxueux. rare
Quartier résidentiel Exceptionnel. luxueux. rare
Quartier résidentiel Exceptionnel. luxueux. rare
Quartier résidentiel Exceptionnel. luxueux. rare
Quartier résidentiel Exceptionnel. luxueux. rare
Quartier résidentiel Exceptionnel. luxueux. rare
Quartier résidentiel Exceptionnel. luxueux. rare
Tel-Aviv, Israël
depuis
$7,52M
Exceptionnel – Mini Penthouse de luxe à Tel-Aviv Situé au 24ᵉ étage de la prestigieuse tour Migdal One, au cœur du très recherché Parc Tzameret, ce mini-penthouse d’exception offre un art de vivre rare et exclusif. 7 pièces 380 m² de prestations luxueuses Deux terrasses : • 40 m² • 12 m² Déc…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller