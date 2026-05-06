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Quartier résidentiel Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,11M
06/05/2026
$1,11M
05/05/2026
$1,10M
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ID: 35578
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Bnei Moshe, 21

À propos du complexe

Au 25 rue Bnei Moshe, à deux pas de Yehuda Maccabi, un superbe appartement T3 est à vendre en exclusivité. Environ 74 m² de surface habitable, très lumineux. Spacieux, élégant et rénové. 1er étage et demi sans ascenseur. Rue calme.

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Tel-Aviv, Israël
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