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Quartier résidentiel Balcon sur la mer

Ashdod, Israël
depuis
$760,500
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12
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ID: 36380
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Rogozin, 27 Sea View Tower

À propos du complexe

En plein coeur d'Ashdod, rue Rogozine, appartement 4 pièces immense avec mamad et terrasse vue mer au 7eme etage

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
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Loisirs

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