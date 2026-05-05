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Quartier résidentiel Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin

Jérusalem, Israël
depuis
$2,37M
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ID: 36371
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Gideon Hausner, 11

À propos du complexe

Magnifique maison mitoyenne de plain-pied 5 pièces comme neuve ! Entrée privée de la rue, 4 orientations, environ 165m² brut, immense jardin très verdoyant tout autour de la maison, grand salon spacieux, cuisine américaine équipée, très belles prestations, suite parentale avec dressing et salle de bain, deux salles de bains, climatisation centrale, chauffage au sol, 3 toilettes, 2 places de parking couvert et cave !

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Loisirs

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