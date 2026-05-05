  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Avec terrasse, bien agencé, endroit calme, proche de la mer

Quartier résidentiel Avec terrasse, bien agencé, endroit calme, proche de la mer

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,01M
;
9
Laisser une demande
ID: 36287
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ben Yehuda

À propos du complexe

Rue ben Yehuda à deux pas de la rue Frishman, Appartement 2 pièces de 45 m2 Balcon de 7 m2 3 eme étage Ascenseur Mamad A 2 mn à pieds de la plage À l’arrière, orienté ouest et très lumineux Investissement ou petit pied à terre adorable

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel À la marina d'ashkelon face au kanyon, projet dimri yama avec belle vue
Ascalon, Israël
depuis
$1,12M
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bonne affaire
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,01M
Quartier résidentiel À vendre beau 3 pièces entièrement rénové 71m² – centre-ville, jérusalem - 4ème étage, terrasse 7m²
Jérusalem, Israël
depuis
$3,48M
Quartier résidentiel Magnifique appartement de 3, 5 pièces, rénové avec des prestations haut de gamme, 80 m²
Jérusalem, Israël
depuis
$980,200
Quartier résidentiel Appartement à vendre - haneviim - jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$2,87M
Vous regardez
Quartier résidentiel Avec terrasse, bien agencé, endroit calme, proche de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,01M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Terrasse souccah
Quartier résidentiel Terrasse souccah
Quartier résidentiel Terrasse souccah
Quartier résidentiel Terrasse souccah
Quartier résidentiel Terrasse souccah
Afficher tout Quartier résidentiel Terrasse souccah
Quartier résidentiel Terrasse souccah
Ascalon, Israël
depuis
$567,840
Appartement 4 pièces très spacieux dans le quartier d'Agamim avec terrasse souccah
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement à vendre - haneviim - jérusalem
Quartier résidentiel Appartement à vendre - haneviim - jérusalem
Quartier résidentiel Appartement à vendre - haneviim - jérusalem
Quartier résidentiel Appartement à vendre - haneviim - jérusalem
Quartier résidentiel Appartement à vendre - haneviim - jérusalem
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement à vendre - haneviim - jérusalem
Quartier résidentiel Appartement à vendre - haneviim - jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$2,87M
Dans un immeuble neuf avec ascenseur et ascenseur de Shabbat, appartement de 5 pièces très lumineux au 3ᵉ étage. L'appartement comprend 4 chambres, un grand salon spacieux ouvrant sur un agréable balcon avec vue dégagée, ainsi que deux balcons souccah d'environ 10 m² chacun. L'appartement …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, projet de qualité
Afficher tout Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, projet de qualité
Ascalon, Israël
depuis
$878,800
a Agamim, penthouse 5 pieces de 130 m2 habitable + 70 m2 de terrasse. petit immeuble avec 2 proprios par pallier. apenthouse tres investi, pergola de 60 m2 entierement electrique. cave et 2 parkings. tres belle affaire
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller