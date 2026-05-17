  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Bat Yam
  4. Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing

Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing

Bat Yam, Israël
depuis
$3,22M
;
10
Laisser une demande
ID: 36600
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 17/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    Israel Ben Tsiyon

À propos du complexe

LE GÉNÉRAL BAT YAM Tour iconique | Résidentiel très haut de gamme Immeuble : Tour de 41 étages Banque accompagnatrice : Mizrahi Tefahot Livraison prévu Mars 2030 Plage : environ 800 m Accès : tramway à proximité habiter à 15/20 minutes de Tel Aviv Le projet Un programme résidentiel très haut de gamme dans un emplacement stratégique de Bat Yam. Conception moderne, volumes optimisés, terrasses avec vues mer / ville selon étage, orientation et typologie. Typologies disponibles • Appartements 2, 3 et 4 pièces • Penthouses aux étages supérieurs Services 5 étoiles ⭐ Piscine ⭐ Salle de sport ⭐ Spa & espaces bien-être ⭐ Rooftop aménagé ⭐ Gardiennage 24/7 ⭐ Conciergerie ⭐ Lounge résidents ⭐ Espaces de coworking Conditions de règlement • 20 % à la signature du contrat • 41 % 6 mois avant la remise des clefs • 39 % à la remise des clés Détails par plans Plan A :3 pièces • 75 m² + 15 m² de terrasse • Sud / Est / Nord Plan B :2 pièces • 52 m² + 6 m² de terrasse • Nord / Est Plan C :3 pièces • 75 m² + 11 m² de terrasse • Ouest / Nord / Est Plan D :4 pièces • 97 m² + 11 m² de terrasse • Nord / Ouest / Sud Plan E :2 pièces • 52 m² + 6 m² de terrasse • Sud / Ouest Plan F 4 pièces • 88 m² + 12 m² de terrasse • Ouest / Sud / Est Contact commercial Mardochée Khayat The Agencis® – spécialiste des projets neufs en Israël

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Maison de rêve meublée avec piscine à louer immédiatement !
Hadera, Israël
depuis
$12,900
Quartier résidentiel A ne pas manquer ! appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,01M
Quartier résidentiel Penthouse duplex à deux pas du lac
Ascalon, Israël
depuis
$2,40M
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$1,23M
Quartier résidentiel Proche de la mer
Ascalon, Israël
depuis
$579,670
Vous regardez
Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing
Bat Yam, Israël
depuis
$3,22M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Nouveau projet boutique standing !
Quartier résidentiel Nouveau projet boutique standing !
Quartier résidentiel Nouveau projet boutique standing !
Quartier résidentiel Nouveau projet boutique standing !
Quartier résidentiel Nouveau projet boutique standing !
Quartier résidentiel Nouveau projet boutique standing !
Jérusalem, Israël
depuis
$1,89M
Nous sommes ravis de vous présenter notre tout nouveau produit exclusif dans le prestigieux quartier d'Arnona à Jérusalem. Dans le projet boutique « Bustan Arnona » composé de 6 étages seulement avec 22 appartements dans l'immeuble. Dernier penthouse 4 pièces de 139m² + 54,5m² de terrasses…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Ascalon, Israël
depuis
$421,890
Un 3 pièces en plein centre-ville
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Centre ville. idéalement placé. entièrement rénové.
Quartier résidentiel Centre ville. idéalement placé. entièrement rénové.
Quartier résidentiel Centre ville. idéalement placé. entièrement rénové.
Quartier résidentiel Centre ville. idéalement placé. entièrement rénové.
Quartier résidentiel Centre ville. idéalement placé. entièrement rénové.
Quartier résidentiel Centre ville. idéalement placé. entièrement rénové.
Quartier résidentiel Centre ville. idéalement placé. entièrement rénové.
Raanana, Israël
depuis
$1,23M
Très bel appartement centre ville Raanana. Rue Bar Ilan. Idéalement placé. Proche de tous les commerces et transports. Très spacieux. 130 m² net. Bénéficie de 2 petites terrasses. Mamad et parking. Entièrement rénové. Investissement
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller