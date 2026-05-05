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Quartier résidentiel À ne pas manquer ! mini penthouse récent dans un bel immeuble

Ascalon, Israël
depuis
$777,400
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ID: 36422
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

Mini penthouse de 4,5 pièces récent avec terrasse de 27m². Cave et 2 parkings. Salle de sport dans l'immeuble, à 2 pas du lac.

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Ascalon, Israël
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