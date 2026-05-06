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Quartier résidentiel Top affaire

Tel-Aviv, Israël
depuis
$709,800
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Quartier résidentiel Top affaire
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ID: 36092
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    4871, 14

À propos du complexe

Excellente affaire ! Appartement de 4 pièces issu d’une vente par un administrateur judiciaire. Nécessite une rénovation complète. Grand potentiel. Une véritable opportunité à ne pas manquer !

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Tel-Aviv, Israël
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