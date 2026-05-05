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Quartier résidentiel Bien agencé

Ascalon, Israël
depuis
$591,500
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ID: 36478
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

???? À vendre à Ashkelon – Superbe appartement 4 pièces dans le quartier Agamim ! ???? ???? 8e étage | ???? Vue dégagée | ????️ Spacieux et lumineux Une belle opportunité dans l’un des quartiers les plus recherchés de la ville ! ✅ 4 pièces bien agencées ✅ Étage élevé avec vue ouverte et apaisante ✅ Immeuble récent, propre et bien entretenu ✅ Excellente ventilation et lumière naturelle dans tout l’appartement ✅ Emplacement central et pratique dans le quartier Agamim ???? Prix attractif : 1.750.000 ₪ ???? Pour plus d’infos et organiser une visite : 054-2266615 | 054-5269148

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Ascalon, Israël
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