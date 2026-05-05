  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel Projet résidentiel unique redéfinissant l'art de vivre de luxe dans un quartier dynamique d'ashkelon

Quartier résidentiel Projet résidentiel unique redéfinissant l'art de vivre de luxe dans un quartier dynamique d'ashkelon

Ascalon, Israël
depuis
$797,680
;
11
Laisser une demande
ID: 36434
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

Projet résidentiel d'exception redéfinissant l'art de vivre de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor d'Ashkelon. Quatre immeubles de 9 étages comprenant 102 appartements de 3, 4 et 5 pièces, des rez-de-jardin, des penthouses et des mini-penthouses. Tous les appartements sont soigneusement conçus dans les moindres détails pour un intérieur fonctionnel et confortable. Au rez-de-chaussée, hall d'entrée luxueux aux finitions élégantes, grand parking et espaces de rangement. Situé à quelques pas d'un centre commercial animé, du parc high-tech et de la gare, entouré d'espaces verts et d'établissements scolaires. L'alliance parfaite entre tranquillité et style de vie urbain.

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel À louer - immeuble neuf | entrée début janvier
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,211
Quartier résidentiel Centre ville. idéalement placé. entièrement rénové.
Raanana, Israël
depuis
$1,21M
Quartier résidentiel Nouveau programme résidentiel a ashdod 6eme arrondissement
Ashdod, Israël
depuis
$1,56M
Quartier résidentiel Appartement moderne à 500 m de la plage
Bat Yam, Israël
depuis
$1,10M
Quartier résidentiel Projet neuf a hadera le parc
Hadera, Israël
depuis
$3,33M
Vous regardez
Quartier résidentiel Projet résidentiel unique redéfinissant l'art de vivre de luxe dans un quartier dynamique d'ashkelon
Ascalon, Israël
depuis
$797,680
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Superbe 2 pièces dans immeuble neuf avec mamad et vue mer
Quartier résidentiel Superbe 2 pièces dans immeuble neuf avec mamad et vue mer
Quartier résidentiel Superbe 2 pièces dans immeuble neuf avec mamad et vue mer
Quartier résidentiel Superbe 2 pièces dans immeuble neuf avec mamad et vue mer
Quartier résidentiel Superbe 2 pièces dans immeuble neuf avec mamad et vue mer
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe 2 pièces dans immeuble neuf avec mamad et vue mer
Quartier résidentiel Superbe 2 pièces dans immeuble neuf avec mamad et vue mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,75M
En vente exclusive Dans un nouveau programme immobilier signé Carasso, livraison prévue en 2025 144 rue Ibn Gvirol À proximité du complexe Basel et du tramway. Un superbe appartement fonctionnel ! Au 7ème étage ! 2 ascenseurs dans l'immeuble 55 m² habitables, plus un luxueux balcon couvert…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Exceptionnel
Quartier résidentiel Exceptionnel
Quartier résidentiel Exceptionnel
Quartier résidentiel Exceptionnel
Quartier résidentiel Exceptionnel
Afficher tout Quartier résidentiel Exceptionnel
Quartier résidentiel Exceptionnel
Ascalon, Israël
depuis
$598,260
EXCEPTIONNEL Vue mer éternelle Première ligne face mer Petit immeuble de 3 étages Appartement 3 pièces de 60m² + 20m² de terrasse Très bon produit pour une alya face à la mer, ou investissement à long terme ou Airbnb
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Calme. verdoyant. rénové. piscine possible
Quartier résidentiel Calme. verdoyant. rénové. piscine possible
Quartier résidentiel Calme. verdoyant. rénové. piscine possible
Quartier résidentiel Calme. verdoyant. rénové. piscine possible
Quartier résidentiel Calme. verdoyant. rénové. piscine possible
Quartier résidentiel Calme. verdoyant. rénové. piscine possible
Quartier résidentiel Calme. verdoyant. rénové. piscine possible
Raanana, Israël
depuis
$3,38M
Joli cottage de 7 pièces avec grand sous-sol. Spacieux, grand jardin piscinable. Idéal pour une famille, les chambres sont grandes, agréables et lumineuses. Proche d'écoles et commodités
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller