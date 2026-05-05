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Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualité, rénové

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,64M
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ID: 36366
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Elifelet, 10 Florentine Backpackers Hostel

À propos du complexe

Projet Yedidia Frankel 40 Immeuble classé oú uniquement la façade sera réhabilitée ( le reste sera une construction neuve ) situé a l' angle Herzl 82 Yedidia Frankel dans la nouvelle VIBE à Tel Aviv en plein cœur du quartier animé de Florentine Projet boutique de 6 étages À vendre 2 magasins 2 pièces avec terrasse à partir de 2.900.000 Nis 3 pièces avec terrasses à partir de 4.250.000 Nis Permis de construire reçus Livraison sous 24 mois à partir de l’ obtention des permis de construire

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Tel-Aviv, Israël
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