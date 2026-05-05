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Quartier résidentiel Projet résidentiel unique redéfinissant l'art de vivre de luxe dans un quartier dynamique d'ashkelon

Ascalon, Israël
depuis
$676,000
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11
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ID: 36433
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

Projet résidentiel unique qui redéfinit l'essence même de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor d'Ashkelon. Quatre immeubles de 9 étages comprenant 102 appartements de 3, 4 et 5 pièces, des rez-de-jardin, des penthouses et des mini-penthouses. Tous les appartements sont soigneusement conçus dans les moindres détails pour un intérieur fonctionnel et confortable. Au rez-de-chaussée, hall d'entrée luxueux aux finitions élégantes caractérisant le projet, avec grand parking et espaces de rangement. Situé à quelques pas d'un centre commercial animé, du parc high-tech et de la gare, entouré d'espaces verts et d'établissements d'enseignement pour tous les âges. L'alliance parfaite entre tranquillité champêtre et style de vie urbain.

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
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