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Quartier résidentiel Bat yam résidentiel très haut de gamme

Bat Yam, Israël
depuis
$3,38M
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11
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ID: 36241
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    Yoseftal

À propos du complexe

LE GÉNÉRAL BAT YAM Tour iconique | Résidentiel très haut de gamme Immeuble : Tour de 41 étages Banque accompagnatrice : Mizrahi Tefahot Livraison fin 2029 Plage : environ 700–800 m Accès : tramway à proximité habiter à 15/20 minutes de Tel Aviv Le projet Un programme résidentiel très haut de gamme dans un emplacement stratégique de Bat Yam. Conception moderne, volumes optimisés, terrasses avec vues mer / ville selon étage, orientation et typologie. Typologies disponibles • Appartements 2, 3 et 4 pièces • Penthouses aux étages supérieurs Services 5 étoiles ? Piscine ? Salle de sport ? Spa & espaces bien-être ? Rooftop aménagé ? Gardiennage 24/7 ? Conciergerie ? Lounge résidents ? Espaces de coworking Conditions de règlement • 20 % à la signature du contrat • 41 % pendant la construction • 39 % à la remise des clés Contact commercial Mardochée Khayat The Agencis® – spécialiste des projets neufs en Israël 052-336-21-21

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Bat Yam, Israël
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