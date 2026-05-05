  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Bon emplacement, bonne occasion, investi

Quartier résidentiel Bon emplacement, bonne occasion, investi

Jérusalem, Israël
depuis
$1,55M
;
9
Laisser une demande
ID: 36413
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Sderot Weizmann

À propos du complexe

Appartement de 4,5 pièces, après TAMA 38 Rénové à un niveau élevé, grande cuisine moderne, salon spacieux, balcon depuis le salon, 3 grandes chambres, suite parentale, soucca de 4 mètres carrés, dimension, 3 directions d'air, ascenseur de Shabbat Possibilité de meubles, et plus

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Beau 4 pièces dans un nouvel immeuble du nouveau nord près de la place bâle avec mamad, balcon et parking
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,39M
Quartier résidentiel Appartement d'exception 5 pièces avec prestations haut de gamme – tour shalem, rue yafo
Jérusalem, Israël
depuis
$23,000
Quartier résidentiel Nouveau projet en presale - rue kadoshei kaire - bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$2,59M
Quartier résidentiel 3 pièces + balcon neuf proche mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,68M
Quartier résidentiel Un appartement familial lumineux à louer au cœur de mekor baruch- jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$4,732
Vous regardez
Quartier résidentiel Bon emplacement, bonne occasion, investi
Jérusalem, Israël
depuis
$1,55M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Spécial investisseurs
Quartier résidentiel Spécial investisseurs
Quartier résidentiel Spécial investisseurs
Quartier résidentiel Spécial investisseurs
Quartier résidentiel Spécial investisseurs
Ascalon, Israël
depuis
$402,220
Quartier Neot Ashkelon, 3 pièces rénové à saisir
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Sublime 3 pièces rénové avec balcon proche mer
Quartier résidentiel Sublime 3 pièces rénové avec balcon proche mer
Quartier résidentiel Sublime 3 pièces rénové avec balcon proche mer
Quartier résidentiel Sublime 3 pièces rénové avec balcon proche mer
Quartier résidentiel Sublime 3 pièces rénové avec balcon proche mer
Quartier résidentiel Sublime 3 pièces rénové avec balcon proche mer
Quartier résidentiel Sublime 3 pièces rénové avec balcon proche mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,27M
Sublime 3 pièces avec 2 grandes chambres à coucher / grand living ouvert sur balcon donnant sur rue / 2 SDB et 3 toilettes. Entièrement refait à neuf / vendu meublé et équipé. Seulement 5 mins à pied du bord de mer. Excellent produit
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Vivre comme dans un village, au calme, au cœur de l'american colony - 2 pièces + balcon
Quartier résidentiel Vivre comme dans un village, au calme, au cœur de l'american colony - 2 pièces + balcon
Quartier résidentiel Vivre comme dans un village, au calme, au cœur de l'american colony - 2 pièces + balcon
Quartier résidentiel Vivre comme dans un village, au calme, au cœur de l'american colony - 2 pièces + balcon
Quartier résidentiel Vivre comme dans un village, au calme, au cœur de l'american colony - 2 pièces + balcon
Afficher tout Quartier résidentiel Vivre comme dans un village, au calme, au cœur de l'american colony - 2 pièces + balcon
Quartier résidentiel Vivre comme dans un village, au calme, au cœur de l'american colony - 2 pièces + balcon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,15M
À VENDRE – 2 PIÈCES – AMERICAN COLONY – TEL-AVIV Appartement 50 m² + terrasse 7 m², dans immeuble neuf haut standing Situé au 1er étage, au calme absolu, esprit village en pleine ville Séjour lumineux avec cuisine ouverte Chambre spacieuse (mamad inclus) À pied : plage Alma, Jaffa, Neve T…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller