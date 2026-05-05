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Quartier résidentiel Bonne occasion, a ne pas manquer !

Ascalon, Israël
depuis
$1,96M
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ID: 36476
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Eli Cohen

À propos du complexe

Nouvelle exclusivité Une maison à Barna sur la rue Zvi Segal Terrain d'environ 550 mètres carrés Construit d'environ 320 mètres carrés avec un logement locatif d'environ 106 mètres carrés 4 chambres au dernier étage et au sous-sol une autre pièce n'incluant pas le logement. L'emplacement parfait au-dessus d'autres villas et très calme. Une piscine cocooning. Un peu sur la maison : espaces ouverts "Hopen Spice", cuisine américaine entièrement équipée et une autre petite cuisine, grandes pièces Pour la coordination : Dan : 054.623.33.43 Nathaniel : 052.353.01.45

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Ascalon, Israël
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