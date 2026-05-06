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Quartier résidentiel En plein centre-ville de tel aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,64M
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ID: 36050
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Arlosoroff, 108

À propos du complexe

Au cœur de Tel Aviv, proche du théâtre, à proximité du Kikar Hamedina et du Parc Yarkon. Magnifique projet offrant des prestations luxueuses intérieures et extérieures, avec un choix d'appartements allant du 2 pièces au penthouse. Avec vues mer.

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Tel-Aviv, Israël
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