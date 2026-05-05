  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel Haut standing

Quartier résidentiel Haut standing

Ascalon, Israël
depuis
$534,040
;
4
Laisser une demande
ID: 36430
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Emek HaEla, 31 brbwr

À propos du complexe

North Garden Le troisième et dernier complexe créé dans le quartier Agamim à Ashkelon. Le North Garden est un complexe qui comprend 10 bâtiments de 6 à 8 étages, chaque bâtiment avec seulement 3 appartements par palier. De plus, vous bénéficierez d'un jardin public et d'installations sportives et d'un accès facile à la piscine municipale et d'un terrain de tennis à proximité. Le complexe est situé à proximité de divers établissements d'enseignement, d'un centre commercial, de complexes de loisirs et à proximité des principaux axes de circulation. Équipements : - Électricité triphasée - Préparation pour un mini climatiseur central - Interphone TV - Points de communication : téléphone et télévision dans chaque pièce - Préparation pour un ventilateur de plafond dans les chambres - Interrupteur à l'entrée pour allumer et éteindre tout l'éclairage de la maison - Minuterie pour un radiateur électrique - Système d'appartement pour surveiller et contrôler la consommation électrique - Portes intérieures de qualité - Stores électriques (sauf salles de bains et salles d'eau) - Dans les pièces sèches, sol en granit cérame 60/60. Dans les appartements 5 pièces et appartements avec jardin - dans les pièces sèches sol en granit porcelaine 80/80 - Robinet terrasse Appartement 3 pièces à partir de 1.590.000 NIS et 1.632.000 NIS (certains avec cave et clim inclus) 4 pièces à partir de 1.850.000 NIS Pour plus de renseignements n'hésitez pas !

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Appartement confortable de 2 pièces au cœur de jérusalem - opportunité d'investissement idéale -
Jérusalem, Israël
depuis
$632,060
Quartier résidentiel Holyland - beit vagan - jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$4,93M
Quartier résidentiel Nouvelle baisse de prix !
Jérusalem, Israël
depuis
$4,59M
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces rénové avec balcon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,23M
Quartier résidentiel À vendre – magnifique appartement meublé à eilat – résidence du golf
Eilat, Israël
depuis
$895,700
Vous regardez
Quartier résidentiel Haut standing
Ascalon, Israël
depuis
$534,040
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Superbe duplex dizengoff ben gurion mamad et ascenseur
Quartier résidentiel Superbe duplex dizengoff ben gurion mamad et ascenseur
Quartier résidentiel Superbe duplex dizengoff ben gurion mamad et ascenseur
Quartier résidentiel Superbe duplex dizengoff ben gurion mamad et ascenseur
Quartier résidentiel Superbe duplex dizengoff ben gurion mamad et ascenseur
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe duplex dizengoff ben gurion mamad et ascenseur
Quartier résidentiel Superbe duplex dizengoff ben gurion mamad et ascenseur
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,65M
Superbe duplex neuf avec toit-terrasse à vendre en exclusivité à Dizengoff, près du boulevard Ben Gourion. Un charmant appartement de 3 pièces avec ascenseur. Étage eleve calme et en retrait. 4e et 5e étages. 49 m² habitables + balcon de 18 m². Au 1e niveau : cuisine, séjour, salle d'eau, W…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf du 3 au 6 pièces et penthouses à holyland jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf du 3 au 6 pièces et penthouses à holyland jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf du 3 au 6 pièces et penthouses à holyland jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf du 3 au 6 pièces et penthouses à holyland jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf du 3 au 6 pièces et penthouses à holyland jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf du 3 au 6 pièces et penthouses à holyland jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf du 3 au 6 pièces et penthouses à holyland jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,18M
Projet neuf à Holyland Jerusalem, situé dans un immeuble de 30 étages, proche de Bayit Vegan et de Ramat Sharet et à 5 minutes du Canyon Malha et de l'axe routier qui mène à tout Jérusalem. Lobby luxueux avec 4 ascenseurs, gardien et salle de sport. Parking et cave pour chaque appartement. …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Villa exceptionnelle
Quartier résidentiel Villa exceptionnelle
Jérusalem, Israël
depuis
$6,02M
Superbe villa au centre de Givat Hambatar, 350 m² construits, 400 m² de terrain, immense cour, 60 m² de parking, balcons et plus
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller