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Quartier résidentiel Bon emplacement

Netanya, Israël
depuis
$135,200
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ID: 36254
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Moshe Smilansky, 36

À propos du complexe

Pour independant ou investissement !!! Au coeur de Natanya / rue Smilansky - bureau 30 m2, / 18 m2 neto, divise en 2 bureaux ,1er etage + ascenseur, immediat

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Netanya, Israël
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