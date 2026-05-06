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Quartier résidentiel A ne pas manquer !

Ascalon, Israël
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ID: 36128
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

appartement 4 pcs dimri 3e etage vue degagee bien entretenue projet de qualite seulement 2 par pallier

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Ascalon, Israël
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