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Quartier résidentiel Penthouse rare à louer — museum résidence jérusalem

Jérusalem, Israël
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ID: 38580
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    lzh, 2

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Jérusalem, Israël
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