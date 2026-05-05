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Quartier résidentiel Netanya

Netanya, Israël
depuis
$777,400
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ID: 36489
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Tchernichovsky, 12

À propos du complexe

Rue Emmanuel Mol/Nitza, 2ème ligne de mer, balcon, calme, lumineux, grand salon, ascenseur, cave, parking.

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Netanya, Israël
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