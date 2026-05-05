  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Unique ! magnifique rez-de-chaussée avec 245 m² d'extérieurs !

Quartier résidentiel Unique ! magnifique rez-de-chaussée avec 245 m² d'extérieurs !

Jérusalem, Israël
depuis
$2,54M
;
7
Laisser une demande
ID: 36374
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Bait VeGan, 46

À propos du complexe

VENTE JÉRUSALEM – Bayit Vegan !! UNIQUE !! Petit immeuble de 8 appartements seulement avec ascenseur ! Appartement 6 pièces – 185 m² plain-pied - prévoir rafraîchissement ! Jardin officiel au cadastre 200 m² | Terrasse 30 m² soucca Immense salon | Cuisine indépendante Suite parentale 25 m² avec dressing + SDB 2 salles de bain | 3 WC 3 orientations Unité indépendante 21 m² + cave !

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel La pépite !!! nouveau programme en pré-vente a la marina a ashdod, le plus proche de la plage !
Ashdod, Israël
depuis
$2,54M
Quartier résidentiel Bien d’exception face à la mer et la plage de l'hotel hilton, penthouse unique avec rooftop et piscine privée
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1
Quartier résidentiel Appartement au centre ville a louer - jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$15,000
Quartier résidentiel Netanya
Netanya, Israël
depuis
$777,400
Quartier résidentiel Bonne affaire
Ascalon, Israël
depuis
$567,840
Vous regardez
Quartier résidentiel Unique ! magnifique rez-de-chaussée avec 245 m² d'extérieurs !
Jérusalem, Israël
depuis
$2,54M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel À vendre – appartement 4 pièces en rez-de-jardin à ashdod
Quartier résidentiel À vendre – appartement 4 pièces en rez-de-jardin à ashdod
Quartier résidentiel À vendre – appartement 4 pièces en rez-de-jardin à ashdod
Quartier résidentiel À vendre – appartement 4 pièces en rez-de-jardin à ashdod
Quartier résidentiel À vendre – appartement 4 pièces en rez-de-jardin à ashdod
Afficher tout Quartier résidentiel À vendre – appartement 4 pièces en rez-de-jardin à ashdod
Quartier résidentiel À vendre – appartement 4 pièces en rez-de-jardin à ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,18M
À vendre – Appartement 4 pièces en rez-de-jardin à Ashdod Situé dans une résidence calme et bien entretenue, à proximité immédiate des parcs, écoles, synagogues et commerces, cet appartement de 4 pièces a été entièrement rénové avec goût et matériaux de qualité. Il offre une surface habita…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Coup de foudre
Quartier résidentiel Coup de foudre
Quartier résidentiel Coup de foudre
Quartier résidentiel Coup de foudre
Quartier résidentiel Coup de foudre
Afficher tout Quartier résidentiel Coup de foudre
Quartier résidentiel Coup de foudre
Ascalon, Israël
depuis
$642,200
Affaire exceptionnelle à saisir ! Dans le nouveau quartier d'Agamim, dans un petit immeuble de 5 étages, rez-de-jardin 4 pièces de 100 m² habitables + 50 m² de jardin. Cuisine américaine, électricité IA, Master bedroom avec salle d'eau et dressing, air conditionné centralisé, parking. Entrée…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf du 3 au 6 pièces et penthouses à holyland jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf du 3 au 6 pièces et penthouses à holyland jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf du 3 au 6 pièces et penthouses à holyland jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf du 3 au 6 pièces et penthouses à holyland jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf du 3 au 6 pièces et penthouses à holyland jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf du 3 au 6 pièces et penthouses à holyland jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf du 3 au 6 pièces et penthouses à holyland jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,18M
Projet neuf à Holyland Jerusalem, situé dans un immeuble de 30 étages, proche de Bayit Vegan et de Ramat Sharet et à 5 minutes du Canyon Malha et de l'axe routier qui mène à tout Jérusalem. Lobby luxueux avec 4 ascenseurs, gardien et salle de sport. Parking et cave pour chaque appartement. …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller