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Quartier résidentiel Majestueux 5 pièces à ashdod

Ashdod, Israël
depuis
$1,08M
;
9
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ID: 36400
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Shimon

À propos du complexe

Majestueux 5 pièces à Ashdod "Youd Bet", très spacieux 160m² avec 20m² de terrasse face au parc. Résidence de standing à proximité de commerces, parc, écoles, synagogues, moyens de transports. Produit rare à la vente.

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Ashdod, Israël
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