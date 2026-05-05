  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Maison arabe

Quartier résidentiel Maison arabe

Jérusalem, Israël
depuis
$16,90M
;
6
Laisser une demande
ID: 36501
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    HaPalmach, 1

À propos du complexe

Maison arabe authentique 720/1000 m², beaucoup de caractère, jardin, terrasse, hauts plafonds en dôme, terrain immense, vue magnifique du toit, 8 places de parking privées.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Proche de la mer
Ascalon, Israël
depuis
$659,100
Quartier résidentiel Investissement - herzliya
Herzliya, Israël
depuis
$943,020
Quartier résidentiel Affaire en or
Jérusalem, Israël
depuis
$750,360
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bonne affaire
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,01M
Quartier résidentiel À 50 m du bord de mer
Ascalon, Israël
depuis
$422,500
Vous regardez
Quartier résidentiel Maison arabe
Jérusalem, Israël
depuis
$16,90M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Nouveau projet à katamonim jérusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet à katamonim jérusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet à katamonim jérusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet à katamonim jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,60M
Nouveau projet situé à Katamon Jérusalem proche de toutes facilités, commerces, restaurants, Canyon Hadar, proche d'Emek Refaim. Immeuble de 7 étages livrable en mars 2026. Pinoui/binoui, chauffage au sol, ascenseur de shabbat, parking, cave en option, intercom. Derniers appartements 4 piè…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf (2021) – À deux pas du shuk hacarmel & nahalat binyamin
Quartier résidentiel Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf (2021) – À deux pas du shuk hacarmel & nahalat binyamin
Quartier résidentiel Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf (2021) – À deux pas du shuk hacarmel & nahalat binyamin
Quartier résidentiel Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf (2021) – À deux pas du shuk hacarmel & nahalat binyamin
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,55M
Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf (2021) – À deux pas du Shuk HaCarmel & Nahalat Binyamin Situé rue Gruzenberg, à seulement quelques pas du marché, de la plage et des lieux les plus vibrants de Tel Aviv, ce penthouse rare offre un mélange parfait de luxe, de confort et d'emplace…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement d'exception à vendre à ashdod – quartier youd bet
Quartier résidentiel Appartement d'exception à vendre à ashdod – quartier youd bet
Quartier résidentiel Appartement d'exception à vendre à ashdod – quartier youd bet
Quartier résidentiel Appartement d'exception à vendre à ashdod – quartier youd bet
Quartier résidentiel Appartement d'exception à vendre à ashdod – quartier youd bet
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement d'exception à vendre à ashdod – quartier youd bet
Quartier résidentiel Appartement d'exception à vendre à ashdod – quartier youd bet
Ashdod, Israël
depuis
$1,12M
Appartement d'exception à Ashdod – Quartier Youd Bet Situé rue Shevet Naftali, dans l'un des secteurs les plus recherchés d'Ashdod, découvrez ce spacieux appartement de 152 m² transformé de 5 pièces en un élégant 4 pièces offrant de très beaux volumes et une distribution idéale pour une vie…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller