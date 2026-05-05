Quartier résidentiel Projet résidentiel unique redéfinissant l'art de vivre de luxe dans un quartier dynamique d'ashkelon

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Projet résidentiel d'exception redéfinissant l'art de vivre de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor d'Ashkelon. Quatre immeubles de 9 étages comprenant 102 appartements de 3, 4 et 5 pièces, des rez-de-jardin, des penthouses et des mini-penthouses. Tous les appartements sont soigneusement conçus dans les moindres détails pour un intérieur fonctionnel et confortable. Au rez-de-chaussée, hall d'entrée luxueux aux finitions élégantes, grand parking et espaces de rangement. Situé à quelques pas d'un centre commercial animé, du parc high-tech et de la gare, entouré d'espaces verts et d'établissements d'enseignement. Alliance parfaite entre tranquillité et style de vie urbain.
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