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Quartier résidentiel En plein centre-ville de tel aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,99M
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ID: 36048
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Arlosoroff, 108

À propos du complexe

En plein cœur de Tel Aviv, proche du théâtre, à proximité du Kikar HaMedina et du parc Yarkon. Voici un très beau projet offrant des prestations luxueuses intérieures et extérieures, avec un choix d'appartements allant du 2 pièces au penthouse, avec des vues mer.

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Tel-Aviv, Israël
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