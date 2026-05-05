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Quartier résidentiel Bel appartement

Jérusalem, Israël
depuis
$1,87M
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ID: 36301
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Yosef Burg

À propos du complexe

Superbe appartement 4 pièces à Rova Misrad Hahouts. Idéalement situé dans l’un des quartiers les plus prisés de Jérusalem, ce magnifique appartement de 111 m² offre un cadre de vie exceptionnel, alliant confort moderne et ambiance paisible. Spacieux séjour lumineux avec accès direct à un balcon de 12 m², Vue dégagée et double exposition pour une luminosité naturelle toute la journée, Ascenseur de Shabbat, Cave privative , 2 places de parking incluses. Prix de vente : 5,537,000 ₪ negociable. Loyer actuel : 9,600 ₪ / mois

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Jérusalem, Israël
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