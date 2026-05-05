  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Spacieux

Quartier résidentiel Spacieux

Jérusalem, Israël
depuis
$3,31M
;
6
Laisser une demande
ID: 36506
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Yehuda, 22

À propos du complexe

Complexe au coeur de Baka, rue Yehuda. Duplex 5 pièces 126 m² + 3 pièces 68 m² + studio/bureau 24 m² Grands balcons soucca, parking, clim, 3 directions d'air

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Nouveau projet - rue yahalal - tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$10,98M
Quartier résidentiel Projet neuf a hadera le parc
Hadera, Israël
depuis
$3,33M
Quartier résidentiel 4 pièces récent quartier barnea en très bon état
Ascalon, Israël
depuis
$601,640
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Netanya, Israël
depuis
$1,50M
Quartier résidentiel Magnifique penthouse avec 80m2 de terrasse
Jérusalem, Israël
depuis
$1,04M
Vous regardez
Quartier résidentiel Spacieux
Jérusalem, Israël
depuis
$3,31M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Studio luxueux pour une personne
Quartier résidentiel Studio luxueux pour une personne
Quartier résidentiel Studio luxueux pour une personne
Quartier résidentiel Studio luxueux pour une personne
Quartier résidentiel Studio luxueux pour une personne
Jérusalem, Israël
depuis
$1,403
Studio luxueux pour une personne 1 pièce et demie 25 m² 1 balcon Au premier étage Entièrement meublé Rénové à neuf Le loyer comprend toutes les charges (arnona, eau, électricité et internet) Offre exceptionnelle à saisir rapidement
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Bureaux neufs dans immeuble de bureaux très recherché sur givat shaoul
Quartier résidentiel Bureaux neufs dans immeuble de bureaux très recherché sur givat shaoul
Quartier résidentiel Bureaux neufs dans immeuble de bureaux très recherché sur givat shaoul
Quartier résidentiel Bureaux neufs dans immeuble de bureaux très recherché sur givat shaoul
Quartier résidentiel Bureaux neufs dans immeuble de bureaux très recherché sur givat shaoul
Quartier résidentiel Bureaux neufs dans immeuble de bureaux très recherché sur givat shaoul
Jérusalem, Israël
depuis
$5,868
Nouvellement disponible à la location dans le projet recherché et luxueux de la "Migdal Hanesharim", avec un hall d'entrée somptueux, un gardien à l'entrée et un parking souterrain. Au 7ème étage, un bureau neuf et de haut standing d'une superficie brute de 248 m², avec deux expositions. Il …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre : penthouse – masarik, bat yam ! deuxième ligne mer – vue incroyable !
Quartier résidentiel À vendre : penthouse – masarik, bat yam ! deuxième ligne mer – vue incroyable !
Quartier résidentiel À vendre : penthouse – masarik, bat yam ! deuxième ligne mer – vue incroyable !
Quartier résidentiel À vendre : penthouse – masarik, bat yam ! deuxième ligne mer – vue incroyable !
Quartier résidentiel À vendre : penthouse – masarik, bat yam ! deuxième ligne mer – vue incroyable !
Afficher tout Quartier résidentiel À vendre : penthouse – masarik, bat yam ! deuxième ligne mer – vue incroyable !
Quartier résidentiel À vendre : penthouse – masarik, bat yam ! deuxième ligne mer – vue incroyable !
Bat Yam, Israël
depuis
$1,94M
Plan parfaitement pensé et très spacieux 5 pièces – 135 m² Salle de bain enfants Dans la suite parentale : salle de douche + dressing Cuisine haut de gamme entièrement rénovée 3 toilettes Cuisine d'été avec barbecue et cave à vin sur la terrasse 4 terrasses – 60 m² au total, avec vue mer ouv…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller