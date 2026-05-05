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Quartier résidentiel Beau 3 pièces rénové avec balcon souccah

Jérusalem, Israël
depuis
$1,12M
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3
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ID: 36499
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Aza, 38

À propos du complexe

En plein cœur de Rehavia, rue Azza, proche commerces, restaurants et autobus : au 3ème étage sans ascenseur, appartement 3 pièces 70m² spacieux entièrement rénové, grandes chambres, 3 orientations, plusieurs petits balcons dont un beau souccah, climatisation dans chaque pièce, cave commune.

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Jérusalem, Israël
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