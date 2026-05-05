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Quartier résidentiel Bien rare – duplex rénové avec terrasse soucca

Jérusalem, Israël
depuis
$1,52M
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Quartier résidentiel Bien rare – duplex rénové avec terrasse soucca
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ID: 36329
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Peretz Bernshtein, 8

À propos du complexe

Proche Beit Vegan, au cœur de Ramat Charet. Bien rare et unique sur le marché ! Dans une petite rue calme, proche du supermarché et des transports. Cottage duplex entièrement rénové avec des finitions de qualité et un aménagement de très bon goût. Beau salon lumineux, cuisine moderne et spacieuse, terrasse d'environ 20 m² entièrement soucca avec vue verte et dégagée. Étage 1 : salon avec accès à la terrasse, cuisine et chambre d'amis avec salle de douche. Étage 2 : 3 chambres, dont une suite parentale avec salle de douche, une salle de bain supplémentaire et un espace buanderie. Parquet dans les chambres, 3 toilettes, calme absolu, intimité totale et environnement verdoyant.

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Jérusalem, Israël
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