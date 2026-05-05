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Quartier résidentiel Appartement neuf a vendre a ashdod, livraison immédiate

Ashdod, Israël
depuis
$1,28M
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ID: 36397
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Zahal, 1 mgdly dmry

À propos du complexe

La Perle Rare ! City Appartement 4 pièces neuf, résidence avec piscine Dimri, 140m2 + 20m2 terrasse + 10m2 balcon, cave, parking, clim, 21eme étage sud. Jamais habité, libre immédiatement

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Ashdod, Israël
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