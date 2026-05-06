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Quartier résidentiel Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier récent du park ? elle est pour vous !

Hadera, Israël
depuis
$1,46M
06/05/2026
$1,46M
05/05/2026
$1,45M
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ID: 35692
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

À propos du complexe

BZH Le département francophone de RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui vous présente une nouvelle exclusivité. Découvrez une maison de 7 pièces spacieuse et lumineuse dans la zone pavillonnaire du quartier recherché du Park. Caractéristiques : - Maison ultra design, confortable sur 3 étages - 7 pièces avec environ 198 m² habitables - Terrain de 270 m² ! - Cuisine haut de gamme avec son îlot central - Grand séjour avec un magnifique coin bibliothèque - 2 grandes suites parentales - Chambre sécurisée au rez-de-chaussée - 3 douches, 5 toilettes - 2 terrasses, parking - Revêtements au sol de haute qualité dont carrelage de 90×90 - En bonus : accès extérieur au toit à une unité séparée de 2 pièces de 30 m² au dernier étage avec sa terrasse ! À proximité de toutes les commodités du quartier, d'un centre commercial, des écoles, du fameux Ecopark. Accès rapide aux axes routiers 4, 6 et 9 et à 20 minutes en voiture du bord de mer ! Alors, qu'attendez-vous ? Ra'hel Benguigui – RE/MAX Professionals Hadera Licence numéro 313736

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Hadera, Israël
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