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Quartier résidentiel Appartement à vendre à jérusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$986,000
06/05/2026
$986,000
05/05/2026
$980,200
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Quartier résidentiel Appartement à vendre à jérusalem
1
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ID: 35882
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

3 pièces à vendre dans un immeuble de charme situé au cœur d'une atmosphère pastorale de Jérusalem et à seulement quelques minutes à pied de Baka. Proche de tout : écoles, synagogues, centres culturels et de divertissement et bien sûr de la vieille ville. Le bâtiment dispose d'un ascenseur et les appartements disposent tous de balcons, d'une cave et d'un parking privé.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
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Loisirs

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