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Quartier résidentiel 3 pièces bien situé

Jérusalem, Israël
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06/05/2026
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ID: 35842
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Avraham Stern, 24

À propos du complexe

Bien agencé

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Jérusalem, Israël
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Loisirs

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