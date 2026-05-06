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Quartier résidentiel Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli

Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,88M
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ID: 35736
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

À vendre dans le quartier de Bavli 20, rue Herzog Au 10e étage d'un immeuble bien entretenu. Vue dégagée et luminosité exceptionnelle. 4 pièces de 117 m² pouvant être transformées en 5. Une suite parentale et de nombreux rangements. Séjour très spacieux, idéal pour une famille. Triple ventilation. Eau chaude 24h/24 et 7j/7. Piece securisee à l'étage et un autre miklat au sous-sol. Place de parking dans le parking commun.

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Tel-Aviv, Israël
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