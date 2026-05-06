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Quartier résidentiel Perle de confort et luxe à mekor haim

Jérusalem, Israël
depuis
$2,772
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ID: 36118
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Avital, 15

À propos du complexe

NOUVEAUTÉ SUR LE MARCHÉ ! Dans le quartier recherché de Mekor Haim, à proximité de Baka, à quelques minutes du centre commercial Hadar, à deux pas de la promenade du Parc HaMesila et face aux commerces et supermarchés de Talpiot. Dans un immeuble boutique avec lobby prestigieux et ascenseurs de Shabbat. Superbe appartement 3 pièces neuf et spacieux de 85 m², avec 8 m² de mirpeset. Un véritable bijou : • Cuisine séparée et haut de gamme • Mamad • Suite parentale avec salle d'eau privative • Salle de bains supplémentaire • Chauffage au sol • Climatisation VRF individuelle dans chaque pièce • Système maison intelligente (Smart Home) • Parking souterrain privé • Cave Entrée immédiate.

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Jérusalem, Israël
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