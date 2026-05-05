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Quartier résidentiel Bureau à louer à jérusalem

Jérusalem, Israël
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$5,746
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ID: 36357
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Mamilla

À propos du complexe

Situé dans le quartier le plus recherché de Jérusalem, dans un complexe authentique, pastoral et calme. Grand espace principal, salle de réunion de 63 m², 9 bureaux individuels avec fenêtres de 11 à 17 m² chacun. Bien entretenu, ascenseur, option de parking. TVA en sus.

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Jérusalem, Israël
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