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Quartier résidentiel Magnifique penthouse avec immense terrasse + unités indépendantes !

Jérusalem, Israël
depuis
$2,37M
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ID: 36373
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    HaRav Uziel, 47

À propos du complexe

Vente Jérusalem, Bayit Vegan. Immeuble récent avec ascenseur et parking souterrain. Penthouse 5 pièces 140m² habitable, 170m² de terrasse et jardin, vue grandiose panoramique de Jérusalem ! Très grand salon, cuisine indépendante, suite parentale, 2 sdb, 3 orientations, pièce mamad, climatisation, chauffage central, parking (box) et grande cave. + 3 unités indépendantes à louer environ 10.000sh/mois !!

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Jérusalem, Israël
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