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Quartier résidentiel Très belle vue mer

Ascalon, Israël
depuis
$348,500
06/05/2026
$348,500
05/05/2026
$346,450
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ID: 35542
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Yefe Nof, 25

À propos du complexe

Appartement 2 pièces avec très belle vue mer, à 50 mètres du bord de plage, mamad, parking et cave

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

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