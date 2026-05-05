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Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, hauts plafonds, magnifique, neuf

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,08M
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ID: 36273
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shenkin

À propos du complexe

Dans un tres bel immeuble classes Rue Sheinkin Mini penthouse d’une surface de 96m2 avec terrasse de 40 m2 de plain-pied composé de 2 chambres à coucher + grand séjour 3eme étage avec ascenseur Vue dégagée

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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