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Quartier résidentiel Rez-de-jardin

Nahariya, Israël
depuis
$1,03M
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ID: 36452
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District nord
  • Région
    Acre Subdistrict
  • Village
    Nahariya

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Grand rez-de-jardin Dans le nouveau quartier Shimon Peres, découvrez ce superbe 5 pièces en rez-de-jardin aux volumes rares : env. 200 m² habitables et 170 m² de jardin exposé sud-ouest. Calme, luxe et intimité garantis. À quelques minutes à pied du centre-ville, de la gare, des commerces.

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Nahariya, Israël
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