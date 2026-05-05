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Quartier résidentiel Penthouse proche baka

Jérusalem, Israël
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Quartier résidentiel Penthouse proche baka
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ID: 36448
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Dina, 8

À propos du complexe

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Proche Baka. Penthouse 206m² + terrasse 50m², salle de sport, cave, ascenseur Shabbat, parking. 9 500 000 sh. Livraison dans 3 ans.

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