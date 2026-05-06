  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Appartement 3 pieces - immeuble moderne rue arlozorov - tel aviv

Quartier résidentiel Appartement 3 pieces - immeuble moderne rue arlozorov - tel aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,35M
;
8
Laisser une demande
ID: 35707
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ben Yehuda, 178

À propos du complexe

Appartement de 3 pièces (comprenant une pièce sécurisée – Mamad), situé au 1er étage d’un immeuble moderne bénéficiant d’espaces communs soignés et d’un hall d’entrée élégant. Caractéristiques principales • 1er étage • Ascenseur • Hall d’entrée élégant • Parking robotisé • Environ 77 m² habitables • Terrasse ensoleillée d’environ 12 m² • Rénové et parfaitement entretenu • Actuellement loué 12 000 ILS / mois (excellent investissement) Quartier central, recherché et très dynamique, en plein cœur de la ville, à proximité immédiate des commerces, services, transports et plages.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Nouveau programme résidentiel a ashdod 6eme arrondissement
Ashdod, Israël
depuis
$1,81M
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,99M
Quartier résidentiel Appartement très spacieux à deux pas du kikar et de la plage
Netanya, Israël
depuis
$816,000
Quartier résidentiel Idéal alya ou investisseur - appartement 4 pièces à ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$914,600
Quartier résidentiel Bat yam projet neuf en prevente proche mer et tramway
Bat Yam, Israël
depuis
$2,37M
Vous regardez
Quartier résidentiel Appartement 3 pieces - immeuble moderne rue arlozorov - tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,35M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces à vendre à ashdod
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces à vendre à ashdod
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces à vendre à ashdod
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces à vendre à ashdod
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces à vendre à ashdod
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces à vendre à ashdod
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces à vendre à ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,00M
Rare : Résidence "Dimri" à la City, à Ashdod, appartement 5 pièces avec parking, climatisation. 2 ascenseurs dont un de shabbat
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement moderne à 500 m de la plage
Quartier résidentiel Appartement moderne à 500 m de la plage
Quartier résidentiel Appartement moderne à 500 m de la plage
Quartier résidentiel Appartement moderne à 500 m de la plage
Quartier résidentiel Appartement moderne à 500 m de la plage
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement moderne à 500 m de la plage
Quartier résidentiel Appartement moderne à 500 m de la plage
Bat Yam, Israël
depuis
$1,11M
À vendre en exclusivité – Appartement moderne à Bat Yam À seulement 2 minutes du tramway et 500 mètres de la plage, cet appartement lumineux et rénové bénéficie d'un emplacement exceptionnel, à proximité du boulevard de l'Indépendance, de ses espaces verts et de ses services. Détails du bi…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Vous rêvez d'une maison neuve, de haut standing, sans travaux et parfaite pour votre famille ? bh, la voici !
Quartier résidentiel Vous rêvez d'une maison neuve, de haut standing, sans travaux et parfaite pour votre famille ? bh, la voici !
Quartier résidentiel Vous rêvez d'une maison neuve, de haut standing, sans travaux et parfaite pour votre famille ? bh, la voici !
Quartier résidentiel Vous rêvez d'une maison neuve, de haut standing, sans travaux et parfaite pour votre famille ? bh, la voici !
Quartier résidentiel Vous rêvez d'une maison neuve, de haut standing, sans travaux et parfaite pour votre famille ? bh, la voici !
Afficher tout Quartier résidentiel Vous rêvez d'une maison neuve, de haut standing, sans travaux et parfaite pour votre famille ? bh, la voici !
Quartier résidentiel Vous rêvez d'une maison neuve, de haut standing, sans travaux et parfaite pour votre famille ? bh, la voici !
Hadera, Israël
depuis
$4,59M
BZH Nouvelle exclusivité, dans la catégorie « COLLECTION » du Département francophone de RE/MAX Hadera ✨ Vous rêvez d'une maison neuve, de haut standing, sans travaux et parfaite pour votre famille ? BH, la voici ! ✨ Maison de 6 pièces (165 m²) ✨ Maison comme neuve – seulement 3 ans ! ✨ Si…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller