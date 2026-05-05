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Quartier résidentiel 4 pièces luxueux rehavia rehov kkl

Jérusalem, Israël
depuis
$5,408
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ID: 36331
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    George HaMelekh, 50

À propos du complexe

Rehavia / Shaarei Hesed – KKL 23 ✨ Appartement 4 pièces neuf – 97 m² ? Terrasse de 10 m² ?️ Entièrement meublé – prestations haut de gamme ?️ Suite parentale ? 2ᵉ étage avec ascenseur ? Parking privé ? Entrée immédiate

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Jérusalem, Israël
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