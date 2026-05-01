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Quartier résidentiel Appartement a louer a ben yehouda - tel aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,900
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ID: 35506
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 30/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

À propos du complexe

Tel Aviv Appartement au 3e étage sur 4, sans ascenseur 2 pièces – 42 m² Balcon fermé Meublé Pas de parking Pas d’ascenseur Prix : 5900₪ / mois Charges (Vaad) : 250 ₪

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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