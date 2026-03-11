Quartier résidentiel Appartement entièrement rénové de 4 pièces 84m2 – ramot alef, jérusalem

  1. Realting.com
Appartement entièrement rénové de 4 pièces 84m2 – ramot alef, jérusalem

Jérusalem, Israël
$846,450
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Lewi Lipski, 42

À propos du complexe

Appartement entièrement rénové de 4 pièces 84m2 – Ramot Alef, Jérusalem 2eme étage, sans ascenseur. 4 pièces de 84m2 au 2ème étage Séjour, salle à manger 3 chambres à coucher, 1 salle de bains, 2 wc Climatisation, chauffe-eau gaz, doud chemech Porte blindée, grillages, volets roulants Exposition : Est-Ouest. Possibilité de faire une souccah dans la cour, et un ascenseur dans l'immeuble. Prix: 2700.000sh Ce prix ne comprend pas notre commission d’agence qui est de 2% hors TVA

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Complexes similaires
Quartier résidentiel Belle appartement
Jérusalem, Israël
depuis
$2,100
Quartier résidentiel Superbe 2.5 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,29M
Quartier résidentiel Charmant cottage. piscine. calme
Raanana, Israël
depuis
$2,66M
Quartier résidentiel Projet neuf d’exception – harav kook, tel-aviv . permis obtenu livraison 3.5 ans
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,39M
Quartier résidentiel Tres belle vue mer
Ascalon, Israël
depuis
$321,338
Appartement entièrement rénové de 4 pièces 84m2 – ramot alef, jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$846,450
Autres complexes
Netivot, Israël
depuis
$395,010
programme neuf dans le nouveau quartier de netivot conditions de paiement sans precedent 3 ans de construction snas indexation
Immobilier.co.il
Bat Yam, Israël
depuis
$846,450
À la frontière de Bat Yam et Tel Aviv, à quelques minutes à pied de la plage et de la ligne de tramway, le projet HaGiborim propose deux tours résidentielles modernes alliant architecture de prestige, confort et durabilité. Architecture et conception Conçu par Bar Orian Architects et les ar…
Immobilier.co.il
Nahariya, Israël
depuis
$956,175
Grand rez-de-jardin Dans le nouveau quartier Shimon Peres, découvrez ce superbe 5 pieces en rez-de-jardin aux volumes rares : env. 200 m² habitables et 170 m² de jardin exposé sud-ouest Calme, luxe et intimité garantis A quelques min à pied du centre-ville, de la gare, des commerces
Immobilier.co.il
