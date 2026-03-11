Quartier résidentiel Appartement entièrement rénové de 4 pièces 84m2 – ramot alef, jérusalem

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Appartement entièrement rénové de 4 pièces 84m2 – Ramot Alef, Jérusalem
2eme étage, sans ascenseur.
4 pièces de 84m2 au 2ème étage
Séjour, salle à manger
3 chambres à coucher, 1 salle de bains, 2 wc
Climatisation, chauffe-eau gaz, doud chemech
Porte blindée, grillages, volets roulants
Exposition : Est-Ouest.
Possibilité de faire une souccah dans la cour, et un ascenseur dans l'immeuble.
Prix: 2700.000sh
Ce prix ne comprend pas notre commission d’agence qui est de 2% hors TVA
Jérusalem, Israël
