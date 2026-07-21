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Quartier résidentiel Sublime 4 pièces familial avec terrasse, parking et cave

Tel-Aviv, Israël
Vendu ou obsolète
Quartier résidentiel Sublime 4 pièces familial avec terrasse, parking et cave
1
ID: 35156
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Rue calme et sans travaux, proche mer. En plein Ramat Aviv. À proximité de la synagogue. 112m2 + terrasse avec vue mer. Ascenseur, parking et cave. Pas de travaux. 49k/m2, deal à saisir.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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Tel-Aviv, Israël
Prix ​​sur demande
Reference : H1 Proche de dizengof 3 pièces avec un lit double et 2 lits simple 1 er étage Ascenseur Totalement meublé
Agence
Immobilier.co.il
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Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,14M
Appartement entièrement refait à neuf. Immeuble avec ascenseur / digicode. Meublé et équipé. À 5 min de la mer. Disponible immédiatement
Agence
Immobilier.co.il
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Quartier résidentiel Penthouse - proche mer - shouk hapishpeshim
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Quartier résidentiel Penthouse - proche mer - shouk hapishpeshim
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,20M
Penthouse à vendre à Tel-Aviv, dans le cœur du Shouk Grecque dans le nord de Yaffo, à quelques pas de l'hôtel Setai et de la mer ! Immeuble neuf. 3 pièces (4 pièces à l'origine), 2 salles de bain, 93m2 + 90m2 de terrasse de plain-pied ! Mamad, 2 parkings, 1 cave de 9m2. Prix : 6,700,000sh
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